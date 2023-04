Festnahme nach schwerer Explosion in Eschweiler

Nach der schweren Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Eschweiler bei Aachen ist ein Mann unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden. Dem 21-Jährigen würden versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 15 Fällen sowie besonders schwerer Brandstiftung zur Last gelegt, erklärte die Oberstaatsanwaltschaft Aachen am Samstag. Er sei in Untersuchungshaft.