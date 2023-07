Festnahmen nach tödlichen Schüssen auf Autobahn 9 in Brandenburg

Nach tödlichen Schüssen auf eine 40-Jährige auf der Autobahn 9 in Brandenburg sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam sagte, erfolgte eine Festnahme am Mittwoch und eine am Dienstag. Im Anschluss beantragte die Behörde Haftbefehle, die auch erlassen wurden. Die beiden sollen nun in Untersuchungshaft kommen. Einem wird demnach Mord, dem anderen Anstiftung zum Mord vorgeworfen.