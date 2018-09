Festnahmen vor Regional- und Kommunalwahlen in Russland

In Russland sind am Sonntag Regional- und Kommunalwahlen abgehalten worden. Es wird damit gerechnet, dass bei einer insgesamt niedrigen Wahlbeteiligung in den meisten Fällen kremltreue Kandidaten das Rennen machen werden. Die Beliebtheitswerte für den russischen Präsidenten Wladimir Putin sind allerdings wegen der Rentenpläne der Regierung in jüngster Zeit massiv eingebrochen.

Seit die Regierung Mitte Juni ihr Vorhaben bekannt gab, das Renteneintrittsalter anzuheben, gingen zehntausende Menschen dagegen auf die Straße. Der derzeit inhaftierte Kremlkritiker Alexej Nawalny rief für den Wahltag dazu auf, in mehreren Städten erneut gegen die Rentenpläne zu protestieren.

Vor den Protesten wurden in Moskau etwa 50 Nawalny-Anhänger festgenommen, wie die Bürgerrechtsgruppe OWD-Info mitteilte. In der Hauptstadt kam es demnach in einigen Wahllokalen zu Rangeleien zwischen Wahlbeobachtern und Hilfspolizisten.Laut OWD-Info gab es auch in Sibirien und in Russlands Fernem Osten dutzende Festnahmen. Die meisten Kundgebungen gegen die Anhebung des Rentenalters wurden demnach untersagt.

Nawalny verbüßt derzeit eine 30-tägige Haftstrafe, weil er wiederholt zu einer nicht genehmigten Demonstration gegen die Regierung am 28. Januar aufgerufen hatte.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die Wahl des Bürgermeisters von Moskau, eine der wichtigsten Machtpositionen im Land. Die Wiederwahl des Amtsinhabers und Putin-Verbündeten Sergej Sobjanin gilt als sicher. Bei der Wahl vor fünf Jahren gewann der heute 60-jährige Politiker der Kreml-Partei Einiges Russland erst in einer Stichwahl gegen Nawalny.

Dieses Jahr waren nur Vertreter der "geduldeten" Opposition, Mitglieder der Kommunistischen Partei oder Nationalisten als Kandidaten zugelassen.

Putin machte in der Rentenfrage Ende August Zugeständnisse. So soll das Renteneintrittsalter für Frauen nicht wie ursprünglich vorgesehen um acht, sondern um fünf Jahre angehoben werden und künftig bei 60 Jahren liegen. Bei Männern soll es von 60 auf 65 Jahre steigen. Es ist die erste Anhebung des Rentenalters in Russland seit fast 90 Jahren.