Feuerpause und Geiselfreilassung im Gaza-Krieg voraussichtlich ab Freitag

Nach eintägiger Verzögerung soll am Freitag im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas eine vorerst viertägige Feuerpause beginnen. Der Vermittler Katar hat die Feuerpause für den Morgen angekündigt, nach Angaben der Hamas tritt sie um 07.00 Uhr (Ortszeit; 06.00 Uhr MEZ) in Kraft. Während der Feuerpause sollen 50 der insgesamt rund 240 israelischen Geiseln freigelassen werden: Frauen sowie Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren.

Die Freilassung der Geiseln soll in mehreren Etappen erfolgen. Im Gegenzug sollen 150 palästinensische Frauen und Gefangene unter 19 Jahren aus israelischen Gefängnissen freikommen. Ursprünglich hatte die Feuerpause bereits am Donnerstag beginnen sollen, dann wurde aber doch noch weiter verhandelt. Der Krieg im Gazastreifen, der durch einen brutalen Großangriff der Hamas mit Gräueltaten gegen Zivilisten ausgelöst wurde, dauert nun bereits seit fast sieben Wochen an.