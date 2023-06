Feuerwehren bekämpfen zwei große Waldbrände in westlichem Mecklenburg-Vorpommern

Im westlichen Mecklenburg-Vorpommern kämpft die Feuerwehr weiterhin gegen zwei große Waldbrände auf ehemaligen Truppenübungsplätzen an. Es komme nun darauf an, dass das Feuer nicht über die Brandschutzschneisen springe, sagte der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), am Dienstagnachmittag nach einer Beratung des Krisenstabs. In anderen Bundesländern brannten ebenfalls Wälder, in Rheinland-Pfalz mussten Anwohner evakuiert werden.

Auf zwei ehemaligen mit alter Munition belasteten Truppenübungsplätzen bei Lübtheen und bei Hagenow versuchten seit Montag zahlreiche Feuerwehren, die Brände in Schach zu halten, indem sie die Schneisen bewässerten. Wegen der Explosionsgefahr sei es nicht möglich, in der Fläche zu löschen, sagte ein Einsatzleiter. Durch die Detonationen wurde laut Sternberg immer wieder Glut weit durch die Luft geschleudert. Bei Lübtheen waren rund hundert Hektar vom Feuer betroffen, bei Hagenow waren es 45 Hektar.

Landrat Sternberg kündigte an, dass auch das Dorf Trebs bei Lübtheen evakuiert werden müsse, falls das Feuer sich an "einer kniffligen Stelle" über einen bestimmten Punkt hinaus ausbreite. Die etwa 160 Bewohner der Ortschaft Volzrade mussten schon am Montagabend ihre Häuser verlassen. Nach Angaben des Landrats waren wegen der Brände rund 800 Kräfte im Einsatz

Die Löscharbeiten wurden von einem Löschhubschrauber und einem Bergungspanzer der Bundeswehr unterstützt. Bei einem Besuch der Einsatzzentrale in Lübtheen informierte sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) über die Brandbekämpfung und dankte den Einsatzkräften.

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen hatte vor vier Jahren einer der größten Waldbrände in Mecklenburg-Vorpommern gewütet. Anfang Juli 2019 wurden innerhalb von sechs Tagen etwa 1200 Hektar Wald vernichtet. Danach wurden unter anderem zusätzliche Schneisen in den Wald geschlagen und zahlreiche Tiefbrunnen angelegt, um Waldbrände besser bekämpfen zu können.

Auch in Brandenburg beschäftigt die Feuerwehr immer noch ein Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Der Brand in Jüterbog war vor fast zwei Wochen ausgebrochen, am Sonntag erklärten die Behörden, ihn unter Kontrolle gebracht zu haben. Nun flammte er erneut auf. Betroffen waren der Leiterin des Jüterboger Ordnungsamts, Christiane Lindner-Klopsch, zufolge allerdings nur noch zwei Hektar.

"Wir warten, dass das Feuer auf die Schutzstreifen aufläuft oder vorher ausgeht", sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. Von dort können die Einsatzkräfte dann löschen, das munitionsbelastete Gebiet selbst dürfen sie nicht betreten. Zuletzt waren demnach noch 20 Kräfte mit drei Fahrzeugen vor Ort.

Auch in anderen Bundesländern brannten Wälder: An der Grenze von Bayern und Thüringen gerieten am Dienstag mehrere Hektar Wald in Brand, in Rheinland-Pfalz brannte es bei Pirmasens. Dort wurden erste Anwohnerinnen und Anwohner in Sicherheit gebracht. Auch im hessischen Hochtaunuskreis brach ein Brand am Berg Altkönig aus.