Filmbiografie "Mank" geht mit zehn Nominierungen ins Oscar-Rennen

Die Filmbiografie "Mank" geht mit den meisten Nominierungen in das Rennen um die diesjährigen Oscars: Der Film des Regisseurs David Fincher über den Hollywood-Drehbuchautor Herman J. Mankiewicz wurde am Montag in insgesamt zehn Kategorien nominiert, darunter in den Kategorien bester Film, bester Schauspieler, beste Regie und beste weibliche Nebenrolle.

Jeweils sechs Nominierungen gab es für sechs weitere Filme: Das Road-Movie "Nomadland" von Chloe Zhao, das Familiendrama "The Father" mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle, "Judas and the Black Messiah," "Minari," "Sound of Metal" und "The Trial of the Chicago 7". Alle diese sechs Filme sind auch für die Hauptkategorie bester Film nominiert, ebenso wie "Promising Young Woman".

Wegen der Corona-Pandemie wurde die 93. Ausgabe der Oscar-Verleihung vom 28. Februar auf den 25. April verschoben und auf mehrere Orte verteilt. Doch zumindest ein Teil der Gala soll wie üblich im Dolby Theatre in Hollywood stattfinden.