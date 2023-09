Filmdiva Sophia Loren nach Sturz an der Hüfte operiert

Filmdiva Sophia Loren nach Sturz an der Hüfte operiert

Die italienische Filmdiva Sophia Loren ist nach einem Sturz in ihrer Genfer Wohnung wegen einer gebrochenen Hüfte operiert worden. Die Operation sei erfolgreich verlaufen, die 89-Jährige müsse nun "eine kurze Zeit der Genesung" gefolgt von Reha-Behandlungen einhalten, erklärte Lorens Restaurantkette im Online-Netzwerk Facebook: "Glücklicherweise ist alles bestens gelaufen und die Signora wird bald wieder bei uns sein."

Erst am Mittwoch hatte Loren ihren 89. Geburtstag gefeiert. Die Schauspielerin mit dem Spitznamen "La Divina" (Die Göttliche) hat im Laufe ihrer jahrzehntelangen Karriere rund 90 Filme gedreht und wurde mit zwei Oscars - einem als beste Hauptdarstellerin und einem für ihr Lebenswerk - ausgezeichnet.

Loren spielte in den 50er und 60er Jahre an der Seite der berühmtesten Hollywood-Stars ihrer Zeit wie Anthony Quinn, Clark Gable, Marlon Brando, Cary Grant und John Wayne. Zu ihren bekanntesten Filmen zählen "Stolz und Leidenschaft" (1957), "Hausboot" (1959), "Hochzeit auf italienisch" (1965) und "Arabeske" (1966). Für ihre Rolle einer jungen Witwe und Mutter während der Kriegswirren im faschistischen Italien in "Und dennoch leben sie" von Vittorio de Sica bekam sie 1962 einen Oscar.

Ein Jahr später begeisterte sie in "Gestern, heute und morgen", als sie in Strapsen und Netzstrümpfen Priester Marcello Mastroianni vom Zölibat abbringt. Lange Zeit waren sie und Mastroianni das Leinwand-Traumpaar schlechthin.

Zuletzt war Loren 2020 im Film "Du hast das Leben vor dir" unter der Regie ihres Sohnes Edoardo Ponti in den Kinos zu sehen. Für ihre Rolle wurde sie mit dem italienischen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

gt/yb