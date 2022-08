Filmfestival von Venedig beginnt

In Venedig werden am Mittwoch (19.00 Uhr) die alljährlichen Filmfestspiele eröffnet. 90 Jahre nach dem ersten Filmfestival am Lido werden bei der 79. Ausgabe der Mostra wieder eine ganze Reihe von Stars auf dem roten Teppich erwartet. Eröffnet wird das Festival mit dem Film "White Noise" von US-Regisseur Noah Baumbach mit Adam Driver und Greta Gerwig in den Hauptrollen, der auch im Wettbewerb um den "Goldenen Löwen" für den besten Film konkurriert.