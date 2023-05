Finale des Eurovision Song Contest im englischen Liverpool

In Liverpool findet am Samstag (21.00 Uhr) das Finale des 67. Eurovision Song Contest (ESC) statt. Als Favoritin gilt die Schwedin Loreen mit ihrem Lied "Tattoo". Der ESC-Gewinnerin von 2012 werden in Wettbüros schon seit Wochen die größten Siegchancen eingeräumt. Die deutsche Band Lord of the Lost liegt laut Wettbüros im unteren Mittelfeld - und könnte damit nach den letzten Plätzen der vergangenen Jahre Deutschlands bestes Ergebnis seit Jahren holen.