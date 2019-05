Finale des Eurovision Song Contest mit 26 Startern

In Tel Aviv treten am Samstag (21.00 Uhr) 26 Länder beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) gegeneinander an. Als klarer Favorit des zum 64. Mal stattfindenden Musikwettbewerbs gelten die Niederlande mit Sänger Duncan Laurence. Seit Tagen liegt der 25-Jährige mit seiner Popballade "Arcade" in den Wettbüros weit vorn, dahinter folgen Australien und Schweden. Auch der Schweiz und Russland werden gute Chancen zugerechnet.

Deutschland tritt mit dem Duo S!sters und dem Lied "Sister" an. Die beiden jungen Sängerinnen liegen in den Wettbüros am Ende des Teilnehmerfelds. Im vergangenen Jahr hatte beim Sieg der Israelin Netta mit dem Song "Toy" der deutsche Sänger Michael Schulte mit einem vierten Platz die beste deutsche Platzierung seit Jahren geholt. Der ESC ist der weltweit am meisten beachtete Musikwettbewerb. Im Showprogramm wird US-Weltstar Madonna auftreten. Der Auftritt ist umstritten, eine antiisraelische Bewegung startete massive Boykottaufrufe.