Finnen wählen neues Parlament

Wahllokal in Helsinki am Sonntag

In Finnland haben am Sonntag die Parlamentswahlen begonnen. Die Sozialdemokratische Partei (SDP) von Ministerpräsidentin Sanna Marin muss jüngsten Umfragen zufolge um ihre Position als stärkste Partei bangen. Es wird ein enges Dreier-Rennen mit der Mitte-Rechts-Partei Nationale Koalition sowie der zuwanderungsfeindlichen, populistischen Partei Die Finnen erwartet.

In dem nordischen Land mit seinen 5,5 Millionen Einwohnern haben 40 Prozent der Wahlberechtigten bereits im Voraus ihre Stimme abgegeben. In Finnland stellt die Partei mit den meisten Parlamentsmandaten traditionell den Regierungschef oder die Regierungschefin. Die aktuelle Regierungskoalition umfasst fünf Parteien. Die Zentrumspartei kündigte aber bereits an, in der kommenden Legislaturperiode nicht mit der SDP koalieren zu wollen.

Die 37-jährige Ministerpräsidentin Marin erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Als Krisenmanagerin führte sie ihr Land souverän durch die Corona-Pandemie und den Nato-Beitrittsprozess. Über den Nato-Beitritt herrscht bei den größeren Parteien weitgehende Einigkeit. Die Nationale Koalition kritisiert jedoch die Wirtschaftspolitik von Marins Regierung, wirft ihr unverantwortlich hohe Ausgaben vor und hat für den Fall einer Regierungsübernahme Ausgabenkürzungen angekündigt.

Erste Resultate werden nach Schließung der Wahllokale um 20.00 Uhr (Ortszeit, 19.00 Uhr MESZ) erwartet. Die Regierungsbildung in Finnland nimmt aufgrund der schwierigen Mehrheitsverhältnisse normalerweise mehrere Wochen in Anspruch, zuweilen sogar Monate.