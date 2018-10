First-Lady Melania Trump zu Afrika-Reise aufgebrochen

US-Präsidentengattin Melania Trump ist zu ihrer ersten größeren Auslandsreise ohne ihren Mann aufgebrochen. Die First Lady startete am Montag am Luftwaffenstützpunkt Andrews nahe Washington ihre einwöchige Afrika-Reise, die sie nach Ghana, Malawi, Kenia und Ägypten führen wird. Das 48-jährige Ex-Model trug einen hellbraunen Trenchcoat, eine große Sonnenbrille und Stöckelschuhe mit Leopardenmuster, als sie das Flugzeug bestieg.

Die äußerst diskrete First Lady hat ihren Mann Donald Trump schon auf mehreren Auslandsreisen begleitet. Allein ist sie bisher nur nach Kanada gereist. Bei ihrem "diplomatischen und humanitären" Afrika-Besuch will sie den Schwerpunkt auf Kinder setzen und für die Ziele ihrer Kampagne "Be Best" zum Umgang von Kindern mit sozialen Medien und gegen Drogenmissbrauch werben. Auch will sie die Arbeit der US-Entwicklungshilfeorganisation USAID hervorheben.

Die Reise ist durchaus heikel: US-Präsident Trump soll afrikanische Staaten als "Drecksloch-Länder" bezeichnet haben und hat seit Beginn seiner Amtszeit kein sonderliches Interesse am afrikanischen Kontinent gezeigt. Da hilft es wenig, dass er kürzlich über sich und seine Frau sagte: "Wir beide lieben Afrika. Afrika ist so schön."