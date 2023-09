Flüchtiger Psychiatrieinsasse ersticht in Baden-Württemberg Frau

Ein flüchtiger Insasse einer Psychiatrie hat am Freitag in Wiesloch in Baden-Württemberg eine Frau erstochen. Die 30-Jährige erlag ihren Verletzungen, wie die Polizei in Mannheim mitteilte. Wie dem Mann die Flucht aus dem psychiatrischen Zentrum gelang, war zunächst unklar. Er war dort seit dem Jahr 2021 untergebracht. Trotz einer sofortigen Verfolgung durch Pflegekräfte, welche die Flucht beobachtet hatten, konnte er entkommen.