Flüchtlings-Hilfsschiff "Aquarius" setzt Rettungsmission vor Libyens Küste fort

Die Betreiber des Flüchtlings-Hilfsschiffes "Aquarius" haben angekündigt, ihre Mission nach der Rettung von 141 Menschen vor der libyschen Küste fortführen zu wollen. Das Boot werde vorerst im Such- und Rettungsgebiet bleiben und "wachsam Ausschau nach weiteren in Seenot geratenen Booten" halten, schrieben die Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Italiens Innenminister Matteo Salvini sagte, die "Aquarius" werde "niemals" einen italienischen Hafen anlaufen.

Bei einer ersten Aktion am Freitagmorgen rettete das Schiff nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen 25 Menschen von einem Holzboot etwa 26 Seemeilen nördlich der libyschen Hafenstadt Suara. Bei einem zweiten Rettungseinsatz seien später etwa 24 Seemeilen nördlich von Abu Kammasch 116 Menschen an Bord genommen worden, darunter 67 Minderjährige. Bei den Flüchtlingen habe es sich hauptsächlich um Somalier und Eritreer gehandelt.

Die "Aquarius" hatte ihre Mission im Mittelmeer erst vor anderthalb Wochen wieder aufgenommen. Anfang Juni hatten Malta und Italien das Schiff mit 630 Flüchtlingen an Bord zurückgewiesen. Die Odyssee des Rettungsschiffs endete erst nach einer Woche im spanischen Hafen Valencia. Seit dem 29. Juni befand sich die "Aquarius" zu einem ursprünglich nur für wenige Tage geplanten Wartungsstopp im Hafen von Marseille.

SOS Méditerranée hat nach eigenen Angaben seit 2016 zusammen mit Ärzte ohne Grenzen mit der "Aquarius" mehr als 29.300 Flüchtlinge aus Seenot gerettet.

Die neue populistische Regierung in Italien, früher Hauptankunftsland von Bootsflüchtlingen, will die Zahl der ankommenden Flüchtlinge auf Null zurückfahren. Im Juni entschied Innenminister Salvini von der rechtsextremen Lega, dass Schiffe von Hilfsorganisationen mit Flüchtlingen an Bord nicht mehr in italienischen Häfen anlegen dürfen. Auch Malta verweigerte wiederholt die Einfahrt von Schiffen mit geretteten Bootsflüchtlingen.

Am Samstag bekräftigte Salvini seine Entscheidung: Die "Aquarius" sei ein Schiff "in Besitz eines deutschen Reeders unter Flagge Gibraltars", das "niemals einen italienischen Hafen sehen" werde, sagte er im Radiosender Rai.

Regierungschef Giuseppe Conte zeigte sich in einem auf Facebook veröffentlichten Video indes erfreut darüber, dass weniger Flüchtlinge an Italiens Küsten ankommen. Im Juni und Juli seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 85 Prozent weniger Migranten angekommen. Dabei sei niemals "der Schutz der Rechte der Flüchtlinge" aus dem Auge verloren worden, sagte Conte.

Unterdessen erklärte die italienische Küstenwache, sie habe in der Nacht zu Freitag nahe der sizilianischen Küste ein Boot mit 61 Pakistanern an Bord abgefangen. Die Migranten erzählten, sie hätten jeweils 5000 Euro für die Überfahrt von der Türkei aus bezahlt. Zwei Georgier werden verdächtigt, die Fahrt organisiert zu haben.

Weitere 72 kurdische, irakische und afghanische Flüchtlinge erreichten am Freitag in einem Segelboot einen Strand in Kalabrien. Unter ihnen waren zwölf Minderjährige und 29 Frauen.