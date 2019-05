Fluggastportal: Flugausfälle und Verspätungen nehmen immer weiter zu

Die Zahl von Flugausfällen und Verspätungen nimmt weiter zu und lässt eine schwierige Sommerreisesaison befürchten. In den ersten vier Monaten des Jahres gab es rund zwölf Prozent mehr Flugausfälle und rund fünf Prozent mehr Verspätungen als im Vorjahreszeitraum, wie das Fluggastportal Airhelp am Dienstag mitteilte. Das Gesamtaufkommen an Passagierflügen wuchs in dieser Zeit um 1,8 Prozent.

Schon 2018 habe es Deutschland ein "Flugchaos wie nie zuvor" gegeben, das die Pläne vieler Reisender durch Ausfälle und Verspätungen durchkreuzt habe, beklagte der Entschädigungsdienstleister. Auch mehrere Luftfahrtgipfel mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik hätten daran nichts geändert. Die Lage habe sich sogar noch verschlechtert. Fluggäste müssten "vor einem noch schlimmeren Flugchaos in diesem Sommer bangen", befürchtet Airhelp.

Die Fluggesellschaften müssten nun "zwingend" ihre Betriebsabläufe normalisieren, etwa enge Flugpläne entzerren, forderte das Portal. Außerdem müssten gezielt Frauen gefördert werden, um dem Pilotenmangel zu begegnen.