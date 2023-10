Flughafen Hamburg nach Drohung gegen iranisches Flugzeug vorübergehend gesperrt

Nach einer Anschlagsdrohung gegen ein iranisches Flugzeug ist der Hamburger Flughafen am Montagmittag für Starts und Landungen vorübergehend gesperrt worden. Eine per E-Mail bei der Bundespolizei eingegangene Drohung richtete sich gegen eine Maschine auf dem Flug von Teheran nach Hamburg, wie ein Bundespolizeisprecher sagte. Die mehr als 200 Insassen sowie das Flugzeug wurden nach der Landung kontrolliert. Am Abend teilte die Bundespolizei mit, dass dabei nichts Verdächtiges gefunden wurde.