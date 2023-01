Flughafen von Cusco wegen anhaltender Unruhen in Peru geschlossen

Wegen der heftigen Proteste gegen die Amtsenthebung und Verhaftung von Perus linksgerichtetem Präsidenten Pedro Castillo bleibt der Flughafen von Cusco nahe der historischen Inka-Stätte Machu Picchu vorerst geschlossen. Der Betrieb an dem Flughafen im Südosten des Landes werde "vorsorglich" und "für eine unbestimmte Dauer" ausgesetzt, teilte das Verkehrsministerium in Lima am Donnerstag mit. Die Regierung reagierte damit auf eine drohende Besetzung des Flughafens durch Demonstranten.