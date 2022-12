Flugverkehr am Flughafen München wegen Klimaprotest vorübergehend beeinträchtigt

Am Flughafen München ist am Donnerstag wegen einer Aktion von Klimaaktivisten der "Letzten Generation" der Flugverkehr vorübergehend eingeschränkt worden. Vier Aktivisten klebten sich auf der Nordbahn fest, sagte ein Flughafensprecher der Nachrichtenagentur AFP. Der Flugverkehr auf dieser Bahn sei für rund eine Dreiviertelstunde eingestellt worden.

Sämtliche Flüge, die dort hätten starten oder landen sollen, konnten aber über die Südbahn abgewickelt werden. Daher habe es nur geringe Verspätungen gegeben, es seien keine Flüge ausgefallen. Die Sperrung sei mittlerweile aufgehoben worden.

Die Polizei Oberbayern Nord teilte auf Twitter mit, dass die Versammlung auf der Rollbahn in der Zwischenzeit aufgelöst worden sei. Die Aktivisten würden von der Bahn befreit und in Gewahrsam genommen. Einige Aktivisten hätten am Morgen zudem versucht, in den Sicherheitsbereich der südlichen Landebahn einzudringen. Das sei verhindert worden.

Auch am Berliner Flughafen protestierte die "Letzte Generation" nach Angaben eines Sprechers erneut. Mehrere Menschen verschafften sich Zugang zum Rollfeld. Die genaue Anzahl blieb unklar. Anders als beim letzten Protest dort seien sie nicht bis zur Landebahn gelangt. Zu einer Beeinträchtigung des Flugverkehrs kam es nicht.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) kritisierte die erneute Flughafenblockade scharf. "Die Blockade von Flugbahnen hat nichts mehr mit legitimem Protest zu tun", sagte er am Donnerstag in Berlin. Mit ihren "kriminellen Machenschaften" gefährdeten die Aktivisten den gesellschaftlichen Konsens. "Eine Demokratie entscheidet aufgrund von Mehrheiten und lässt sich nicht erpressen", fügte er hinzu. Der Rechtsstaat müsse sich entschlossen gegen die Straftäter zur Wehr setzen.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) schloss sich der Kritik an. "Es ist eine unverfrorene Rücksichtslosigkeit, nicht nur laufend gegen Gesetze zu verstoßen, sondern mit irrsinnigen Aktionen auch eine Vielzahl anderer Menschen potenziell zu gefährden", sagte er der Mediengruppe Bayern laut Vorabmeldung vom Donnerstag.

Die Aktivisten seien "so verbohrt, dass es ihnen egal ist, wenn andere Menschen zu Schaden kommen", sagte Herrmann. Er forderte eine umgehende Überprüfung der Sicherheitskonzepte am Flughafen München. An der Südbahn seien drei weitere Aktivisten festgenommen worden.

Auch Unions-Fraktionsvizechefin Andrea Lindholz (CSU) forderte Konsequenzen. "Die Bundespolizei sollte wie die bayerische Polizei erweiterte Befugnisse für einen Präventivgewahrsam erhalten, um in Härtefällen renitente Straftäter effektiv von Wiederholungstaten abhalten zu können", forderte sie laut Mediengruppe Bayern am Donnerstag.