Foodwatch: Vermarktung als spezielle Protein-Lebensmittel ist "dreiste Abzocke"

Als besonders proteinreich vermarktete Lebensmittel sind nach Ansicht der Verbraucherorganisation Foodwatch "teuer und unnötig". "Was bei Dr. Oetker, Ehrmann und Co. die Kassen klingeln lässt, ist aus Verbrauchersicht dreiste Abzocke", erklärte Laura Knauf von Foodwatch am Sonntag. "Ein bisschen zugesetztes Proteinpulver und Süßstoff statt Zucker macht aus einem Pudding noch lange kein gesundes Lebensmittel."