Forderungen aus Union nach Kurswechsel bei Asyl stoßen in "Ampel" auf Kritik

Rufe aus der CDU nach einem generellen Einreiseverbot für Flüchtlinge über die EU-Außengrenzen sind in der Ampel-Koalition auf Kritik gestoßen. SPD-Chefin Saskia Esken nannte am Montag die Forderung von CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn nach einer Zuwanderungspause "geradezu absurd". Kritik kam auch von den Grünen. Allerdings gab es auch aus der Ampel-Koalition Forderungen nach einem härteren Kurs in der Migrationspolitik.

Die Ampel-Koalition nehme "in die Hand, was konservativ geführte Bundesregierungen der letzten 16 Jahre haben liegen lassen", sagte Esken dem TV-Sender Welt. Die Regierung wolle dafür sorgen, "dass die Asylmigration in Ordnung kommt". Menschen, die Schutz benötigen, sollten diesen bekommen. "Diejenigen, die aber außerhalb dieses Schutzbedürfnisses über den Asylweg zu uns kommen, die müssen auch wieder gehen." Gleichzeitig brauche Deutschland wegen des Fachkräftemangels Zuwanderung.

Spahn hatte am Wochenende einen Kurswechsel in der Migrationspolitik gefordert. "Deutschland braucht eine Pause von dieser völlig ungesteuerten Asyl-Migration", sagte er. An den EU-Außengrenzen müsse es daher das Signal geben: "Auf diesem Weg geht es für niemanden weiter." Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei hatte zuvor bereits gefordert, das individuelle Asylrecht komplett abzuschaffen und stattdessen Verfolgten in einer begrenzten Zahl über Kontingentlösungen die Einreise zu ermöglichen.

Es "kann keine Lösung sein, Menschenrechte auszusetzen, um Migration zu begrenzen", sagte die Grünen-Innenpolitikerin Lamya Kaddor der "Welt". Kritik äußerte auch der innenpolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Sebastian Hartmann. "Nationale Abschottung und ungeregelte Verhältnisse an den EU-Außengrenzen sind, ebenso wie eine Kontingentierung, keine Alternative."

Scharf dagegen wandte sich auch die Linkspartei. "Das, was Spahn sagt, ist rechtspopulistisches Geschwätz", sagte Parteichefin Janine Wissler dem TV-Sender Welt. "Damit stärkt man rechte Tendenzen." Spahns Vorschlag sei "zynisch": "Wenn Krieg, Elend und Vernichtung auf dieser Welt keine Pause machen, dann kann auch die humanitäre Aufnahme von Menschen keine Pause machen."

Die Hilfsorganisation Pro Asyl warf Spahn vor, einen "Rechtsbruch" zu fordern. "Der einzige Weg, eine sogenannte Pause einzulegen, wäre, entweder Menschen an den Außengrenzen zurückzuweisen oder das individuelle Recht auf Asyl auszusetzen oder abzuschaffen", sagte Pro-Asyl-Vertreter Tareq Alaows dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Beide Wege sind illegal."

FDP-Parlamentsgeschäftsführer Stephan Thomae sagte allerdings der "Welt", er halte einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen für erforderlich, "um ein Europa der offenen Binnengrenzen zu bewahren". "Mehr Konsequenz und Rechtsstaatlichkeit" im Umgang mit Asylbewerbern forderte in der "Rheinischen Post" der FDP-Fraktionschef im NRW-Landtag, Henning Höne. Dazu gehöre auch, dass Menschen ohne Aufenthaltsrecht das Land verlassen müssten. Migration grundsätzlich sei jedoch nicht das Problem.

Für einen härteren Kurs plädierte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). "Wir übernehmen uns gerade mit der Integration", sagte er der "Bild"-Zeitung. Konkret kritisierte auch er eine mangelnde Rückführung von Menschen ohne Bleibeperspektive.

Unterstützung für die Unionsforderungen kam aus der AfD. Fraktionschefin Alice Weidel kritisierte allerdings in der "Welt", dass Spahn nur von einer "Pause" gesprochen habe, nicht von einem "Ende der illegalen Asylzuwanderung". Notwendig sei zudem eine "Rückabwicklung" bereits erfolgter Zuwanderung.