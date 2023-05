Fortsetzung der Krönungsfeiern für Charles III. mit Bürgerfesten und Pop-Konzert

Nach der feierlichen Krönung des britischen Königs Charles III. in der Londoner Westminster Abbey werden die Feierlichkeiten am Sonntag mit Nachbarschaftsfesten und einem großen Pop-Konzert fortgesetzt. Unter dem Motto "The Big Coronation Lunch" (Das große Krönungs-Mittagessen) wollen sich im ganzen Land Menschen versammeln und zusammen essen und feiern. Am Abend werden etwa 10.000 Zuschauer zu einem Konzert auf dem Gelände von Schloss Windsor erwartet. Dort treten unter anderem die US-Popstars Katy Perry und Lionel Richie sowie der italienische Tenor Andrea Bocelli auf.