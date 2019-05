FPÖ will sich noch nicht auf Haltung bei Misstrauensvotum festlegen

Freiwillige Mieterhöhung bei Eigentümerwechsel?

Hallo, wir sind ein Ehepaar mittleren alters ich in arbeit und sie ist in Rente , meine frage ist wir leben in einer Wohnung bei einer Miete von 360€ +NK und das seit über 20 jahren( ohne Mieterhöhung ).Jetzt möchte unser VM sie verkaufen er versucht es schon seit Nov.2018 ,hatte aber bis jetzt keinen Erfolg weil wir 9 monate Kündigungsfrist ( + 100 % Schwerbeh. ) haben das schreckt ab. Aktuell ist ein Interessent da der würde kaufen wenn wir ca. 500 € miete +NK zahlen würden ( das sind 140 € mehr entspricht etwa dem Mietspiegel ), da ich mich nicht auskenne aber überall gute Ratschläge bekomme würde mich interressieren ob ich vom Derzeitigen VM eine Abstandszahlung ( in welcher Höhe könnte sie steuerfrei sein )verlangen kann ,weil er hat ja dann einen Käufer für die Wohnung. Leider finde ich zu diesem Thema keine Kommentare. Danke im voraus