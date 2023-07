Frankreich mobilisiert erneut 45.000 Polizisten wegen befürchteter Ausschreitungen

Wegen befürchteter neuerlicher Ausschreitungen mobilisiert Frankreich in der Nacht zum Sonntag landesweit erneut 45.000 Polizisten und Gendarmen. Vor allem in Marseille und Lyon, wo es in der Nacht zum Samstag schwere Zusammenstöße zwischen Randalierern und Sicherheitsbeamten gegeben hatte, würden die Sicherheitskräfte "bedeutend" verstärkt, erklärte Innenminister Gérald Darmanin am Samstag.