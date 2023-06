Frankreichs Präsident Macron zum Arbeitsessen bei Scholz in Potsdam

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will am Dienstag bei einem Arbeitsessen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Potsdam internationale und bilaterale Themen erörtern. Eine Pressebegegnung ist nicht geplant. Thema der Gespräche seien die Lage in der Ukraine und die EU-Erweiterung, teilte der Elysée mit. Die beiden Politiker wollten außerdem die kommenden EU- und Nato-Gipfel vorbereiten.