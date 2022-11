Frankreichs Rechtspopulisten wählen neuen Parteichef

Zum ersten Mal seit der Parteigründung wird der Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei in Frankreich nicht mehr den Namen Le Pen tragen. Am Samstag soll der künftige Parteichef und Nachfolger von Marine Le Pen auf dem Parteitag des Rassemblement National benannt werden. Die Mitglieder hatten in den vergangenen Wochen online abstimmen können. Als Favorit gilt der bisherige Interimsparteichef Jordan Bardella.