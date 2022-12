Französische Fans feiern Einzug ins Finale auf den Champs-Élysées

Kurz nach Frankreichs Sieg im zweiten Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft hat sich die Pariser Prachtstraße Champs-Elysées mit feiernden Menschen und hupenden Autos gefüllt. "Wir sind im Finale", skandierten viele Fans. Manche sangen die französische Nationalhymne. Leuchtraketen und Rauchbomben wurden gezündet. Die Präfektur hatte 5000 Sicherheitskräfte im Großraum Paris eingesetzt, um Ausschreitungen zu verhindern.

Die weihnachtlich beleuchteten Champs-Elysées waren auf beiden Seiten von Polizeiwagen mit eingeschalteten Blaulichtern gesäumt, "eine sichtbare und abschreckende Präsenz", betonte die Präfektur. Die Polizei unternahm an den Metro-Ausgängen nahe den Champs-Élysées Taschenkontrollen.

Mehrere Zufahrten nach Paris wurden ab 22.00 Uhr geschlossen, um Staus in Richtung Champs-Elysées zu verhindern. In der Menschenmenge waren auch zahlreiche Polizisten in Zivilkleidung im Einsatz. Auch in anderen französischen Städten wurde der Einzug ins Finale auf den Straßen gefeiert.

Zahlreiche Politiker aller Lager feierten mit begeisterten Tweets den Sieg über Marokko und die Aussicht auf einen zweiten Weltmeister-Titel in Folge.

"Merci, les bleus" (Danke, die Blauen), schrieb Präsident Emmanuel Macron, der zu dem Spiel nach Katar geflogen war. "Und jetzt den Pokal!". Wenige Minuten später gratulierte er der marokkanischen Mannschaft: "Ihr habt Fußballgeschichte geschrieben." Der Parteichef des Rassemblement National, Jordan Bardella, schrieb: "Von ganzem Herzen: Lasst und träumen."

Am vergangenen Samstag hatten französische und marokkanische Fans gemeinsam auf den Champs-Elysées ihren Einzug ins Halbfinale gefeiert. In Frankreich leben viele Menschen mit marokkanischen Wurzeln. Die Beziehungen beider Länder sind angespannt, weil Marokko die Rückführung illegaler Migranten aus Frankreich erschwert - und Frankreich im Gegenzug die Vergabe von Visa an Marokkaner eingeschränkt hat.