Französischer Präsident Macron kandidiert für zweite Amtszeit

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron stellt sich für eine zweite Amtszeit zur Wahl. Der seit 2017 amtierende Mitte-Politiker gab seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im April am Donnerstagabend bekannt. Die Zeitung «Libération» stellte einen entsprechenden Brief Macrons an die Bevölkerung online, der am Freitag auch in den gedruckten Zeitungen des Landes veröffentlicht wird.