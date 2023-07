Freispruch in Münchner Prozess um sogenannten Badewannenfall

Nach mehr als 13 Jahren Haft ist der Angeklagte im sogenannten Badewannenfall schlussendlich freigesprochen worden. Das Landgericht München I hob am Freitag das Urteil auf, in dem der frühere Hausmeister Manfred Genditzki im Jahr 2012 zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Er sei "kein Mörder, er ist freigesprochen und damit unschuldig", erklärte ein Gerichtssprecher.

Der inzwischen 63 Jahre alte Genditzki hatte als Hausmeister in einer Wohnanlage in Rottach-Egern gearbeitet, in der 2008 eine 87-jährige Frau tot in ihrer Badewanne gefunden wurde. Ihm wurde vorgeworfen, die Seniorin in einem Streit geschlagen und zur Verdeckung des Angriffs getötet zu haben. Dafür wurde er 2009 und - nachdem der Bundesgerichtshof das erste Urteil aufgehoben hatte - 2012 erneut vom Landgericht München II verurteilt.

Seiner neuen Verteidigerin Regina Rick gelang es aber später, neue Gutachter mit dem Fall zu befassen. Diese brachten die vorherigen Annahmen des Gerichts zum Einsturz und zeigten, dass der Tod der Frau durchaus Folge eines Unfalls sein konnte. Im August vergangenen Jahres kam Genditzki darum wieder auf freien Fuß. Zu groß waren die Zweifel geworden, dass der bis dahin völlig unbescholtene Mann von einem Tag auf den anderen zum Mörder geworden sein sollte.

Er lebt inzwischen wieder mit seiner Familie zusammen und arbeitet als Fahrer in einer Käserei. Das Landgericht München I rollte den Fall komplett neu auf. Selbst die Staatsanwaltschaft beantragte nun einen Freispruch, den das Gericht am Freitag schließlich aussprach. Die Unschuld Genditzkis sei erwiesen, erklärte es.

Sieben neue Gutachten von Experten überzeugten das Gericht davon, dass die Frau infolge eines Unfalls gestorben war. Die Gutachten konnten dabei auf Erkenntnisse zurückgreifen, die zum Zeitpunkt der früheren Verurteilung noch nicht zur Verfügung gestanden hatten. Es gebe keine Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt, lautete nun der Schluss. Losgelöst davon habe Genditzki für den wahrscheinlichen Todeszeitraum der 87-Jährigen, der anhand neuer Methoden berechnet wurde, ein Alibi.

Die Staatsanwaltschaft wird gegen das Urteil laut Gericht nicht vorgehen. Die Vorsitzende Richterin Elisabeth Ehrl erklärte, dass es ihr aufrichtig leid tue, dass der Angeklagte am Tag seiner Festnahme aus seinem damaligen Leben gerissen worden sei und so lange Zeit unschuldig in Haft habe verbringen müssen.

Für die Jahre im Gefängnis wird Genditzki nun aus der Staatskasse entschädigt. Er habe 4915 Tage unschuldig in Haft verbringen müssen, sagte der Sprecher. "Das ist eine Tragödie, die sich kaum in Worte fassen lässt."

Das Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen sieht 75 Euro pro unschuldig erlittenem Hafttag vor. Das wären knapp 369.000 Euro für die Jahre, in denen Genditzki seine Kinder nicht aufwachsen sah und die Geburt seiner Enkelkinder verpasste.

Der Deutsche Anwaltverein forderte angesichts des Falls, die Haftentschädigung auf mindestens 100 Euro pro Tag zu erhöhen. Zwar habe das Bundesjustizministerium ein Eckpunktepapier zu einer Neuregelung vorgestellt - "wir warten jedoch weiterhin auf die Umsetzung dieser Pläne".