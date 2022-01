Fridays for Future ruft für 25. März zu zehntem globalen Klimastreik auf

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future plant für den 25. März einen neuen globalen Klimastreik.

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future plant für den 25. März einen neuen globalen Klimastreik. Es sei ihr inzwischen zehnter, wie der deutsche Ableger der vor allem von jungen Menschen getragenen Aktionsnetzwerk am Dienstag in Berlin mitteilte. Erneut sollten an diesem Tag Protestaktionen im gesamten Bundesgebiet stattfinden, um eine Begrenzung der globalen Erderwärmung durch "rapide Emissionsreduktion" einzufordern.

Fridays for Future erneuerte am Dienstag zugleich eigene Forderungen an die deutschen Bundesregierung - darunter die nach einem schnellen Kohleausstieg, einem Ende der Verbrennung von fossilem Gas und einer "sozial gerechten Mobilitätswende". Die Bewegung organisiert seit mehreren Jahren Proteste, die teils eine erhebliche Breitenwirkung entfalten. Am bisher letzten großen bundesweiten Aktionstag kurz vor der Bundestagswahl beteiligten sich laut ihren Angaben 620.000 Menschen.