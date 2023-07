Die Grenzregion, in der auch russische Militärs sind

Friedensgespräche zwischen Armenien und Aserbaidschan in Brüssel

Die politischen Spitzen von Armenien und Aserbaidschan werden am Samstag zu Friedensgesprächen unter EU-Vermittlung in Brüssel erwartet. EU-Ratspräsident Charles Michel empfängt den armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan und den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew. Ziel ist nach Brüsseler Angaben ein dauerhafter Frieden im Südkaukasus und die Normalisierung zwischen beiden Staaten.

Aserbaidschan und Armenien streiten seit dem Zerfall der Sowjetunion um die Kaukasus-Enklave Berg-Karabach. Es gab bereits zwei Kriege mit tausenden Toten. Im Mai hatten sich Vertreter beider Länder bereits in Washington, Brüssel und in Moskau getroffen. Es ist das sechste Gespräch unter EU-Vermittlung in knapp zwei Jahren.