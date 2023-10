Friedensnobelpreis 2023 geht an Iranerin Narges Mohammadi

Der Friedensnobelpreis setzt in diesem Jahr ein Signal für Frauenrechte und Freiheit: Die renommierte Auszeichnung geht an die inhaftierte iranische Frauenrechtlerin Narges Mohammadi, wie das Nobelpreiskomitee am Freitag in Oslo verkündete. Mohammadi werde für "ihren Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen im Iran und ihren Kampf für Menschenrechte und Freiheit für alle" geehrt, sagte die Nobelkomitee-Vorsitzende Berit Reiss-Andersen. Politiker und Organisationen aus aller Welt lobten den Mut der 51-Jährigen.

Mohammadi spielt eine zentrale Rolle im Kampf für Frauenrechte und Meinungsfreiheit in ihrem Land. Sie setzt sich gegen das verpflichtende Tragen eines Kopftuches sowie gegen die Todesstrafe im Iran ein. Dafür wurde sie seit 1998 wiederholt inhaftiert. Seit November 2021 sitzt sie wegen "Propaganda gegen den Staat" in Haft.

Die 51-Jährige ist Vizepräsidentin des von der iranischen Menschenrechtsaktivistin Shirin Ebadi gegründeten Zentrums für die Verteidigung der Menschenrechte. Ebadi selbst war 2003 für ihre Bemühungen um Demokratie und Menschenrechte mit dem Friedensnobelpreis geehrt worden.

Mohammadis "tapferer Kampf" erfordere einen hohen persönlichen Preis, sagte Reiss-Andersen. Insgesamt sei die Menschenrechtlerin 13-mal festgenommen und fünfmal verurteilt worden. Ihre Strafen betrügen zusammengerechnet 31 Jahre Gefängnis und 154 Peitschenhiebe, sagte die Nobelkomitee-Vorsitzende.

Reiss-Andersen forderte den Iran zur Freilassung Mohammadis auf. Der Preis würdige auch "hunderttausende von Menschen, die im vergangenen Jahr gegen die Diskriminierungs- und Unterdrückungspolitik des theokratischen Regimes gegenüber Frauen demonstriert haben", betonte sie.

Mohammadis Auszeichnung erfolgt vor dem Hintergrund einer Protestwelle, die den Iran nach dem Tod in Polizeigewahrsam der jungen Kurdin Mahsa Amini vor einem Jahr erfasst hat. Die Sittenpolizei hatte Amini wegen eines angeblich zu locker getragenen Kopftuchs festgenommen.

Die Behörden gingen rigoros gegen die Protest-Bewegung "Frau, Leben, Freiheit" vor. Insgesamt wurden nach Angaben von Menschenrechtlern mehr als 550 Demonstranten von Sicherheitskräften getötet.

Der Protest geht dennoch weiter, wenn auch auf andere Art. So tun Frauen in großen Städten wie Teheran, was vor einem Jahr noch undenkbar gewesen wäre: Sie gehen ohne Kopftuch in die Öffentlichkeit. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP nannte Mohammadi selbst die Entwicklung im Iran "unumkehrbar".

Mohammadis Familie schrieb im Onlinedienst Instagram von einem "historischen und tiefgreifenden Moment für den Kampf des Irans für Freiheit". Mohammadis im Exil in Frankreich lebender Sohn Ali Rahmani sagte vor Journalisten in Paris, er sei "sehr stolz" auf seine Mutter und "sehr glücklich". Der Preis sei "eine Belohnung für das iranische Volk", ergänzte der 17-Jährige, der seine Mutter seit acht Jahren nicht gesehen hat.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zollte Mohammadi auf X (vormals Twitter) "Respekt" für "ihren Mut und ihren Kampf für die Rechte der iranischen Frauen". Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erklärte, die Auszeichnung zeige die "Kraft von Frauen für Freiheit". EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einer "Anerkennung des mutigen und edlen Kampfes iranischer Frauen, die sich auf eigenes Risiko der Unterdrückung widersetzen".

UN-Generalsekretär António Guterres schrieb von einem "Tribut an alle Frauen, die sich unter Einsatz ihrer Freiheit, ihrer Gesundheit und sogar ihres Lebens" für ihre Rechte einsetzten. "Im Iran und anderswo" würden Frauenrechte "stark zurückgedrängt".

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einer "sehr starken Entscheidung" des Nobelpreis-Komitees für eine "Kämpferin für die Freiheit". Das französische Außenministerium forderte Mohammadis sofortige Freilassung. Der US-Sondergesandte für den Iran, Abram Paley, nannte Mohammadi auf X eine "Heldin für viele Menschen im Iran und auf der ganzen Welt".

Sollte Mohammadi im Gefängnis bleiben, wird sie nicht an der Verleihungszeremonie der Nobelpreise in Oslo am 10. Dezember teilnehmen können. Es ist das fünfte Mal, dass der Friedensnobelpreis an eine Person in Haft verliehen wird.