Frisch genesener Papst Franziskus feiert die Palmsonntagsmesse

Nach seinem dreitägigen Krankenhausaufenthalt wird Papst Franziskus am Palmsonntag ab 10.00 die Messe auf dem Petersplatz feiern. Danach wird das Angelus-Gebet gesprochen. Der Palmsonntag markiert den Beginn der Karwoche vor Ostern und damit den Start in die wichtigste Zeit im christlichen Kirchenjahr. Es wird erwartet, dass Franziskus während der Messe sitzen bleibt, während ein hochrangiger Kardinal die Zeremonie am Altar vornimmt.

Der Pontifex war erst am Samstag aus dem Gemelli-Krankenhaus in Rom entlassen worden. Der 86-Jährige wurde am Mittwoch in die Klinik eingeliefert und wegen einer "infektiösen Bronchitis" mit Antibiotika behandelt. Franziskus' Krankenhaus-Aufenthalt hatte Spekulationen über einen möglichen Amtsverzicht des Kirchenoberhaupts angeheizt.