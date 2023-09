Frühere US-Gefangene aus dem Iran in Katar angekommen

Fünf vom Iran inhaftierte und im Rahmen eines Gefangenenaustausches freigelassene US-Bürger sind am Montag in Katar angekommen. Das katarische Flugzeug mit den fünf Männern und zwei Familienangehörigen an Bord landete kurz vor 17.40 Uhr (Ortszeit, 16.40 MESZ) auf dem internationalen Flughafen von Doha, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Bei seiner Ankunft dankte einer der freigekommenen Männer, Siamak Namazi, US-Präsident Joe Biden dafür, dass er "Menschenleben über Politik gestellt" habe. Biden und seine Regierung hätten "einige unglaublich schwierige Entscheidungen zu treffen" gehabt, erklärte der Geschäftsmann, der 2015 wegen Spionagevorwürfen festgenommen worden war.

Teheran und Washington hatten sich im August auf den Gefangenenaustausch geeinigt. Die USA sagten zu, fünf Iraner freizulassen. Im Gegenzug sagte Teheran die Freilassung von fünf im Iran festgehaltenen US-Bürgern zu. Die fünf US-Bürger haben iranische Wurzeln und besitzen neben der iranischen auch die US-Staatsbürgerschaft. Der Iran erkennt jedoch keine doppelten Staatsbürgerschaften an.

Von den fünf Iranern werden nach Angaben eines iranischen Außenamtssprechers nur zwei in den Iran zurückkehren. Zwei wollen demnach auf eigenen Wunsch in den USA bleiben. Der fünfte Iraner wolle in ein Drittland ausreisen. Der Austausch fand in Katar statt, da der Golfstaat als Vermittler zwischen Washington und Teheran aufgetreten war. Die USA und der Iran unterhalten seit vielen Jahren keine diplomatischen Beziehungen zueinander.