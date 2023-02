Früherer Außenminister Christodoulides liegt bei Präsidentenwahl in Zypern vorne

Die Präsidentschaftswahl im EU-Mitgliedstaat Zypern entscheidet sich am kommenden Sonntag zwischen Ex-Außenminister Nikos Christodoulides und dem von der linken Opposition unterstütztem Andreas Mavroyiannis. In der ersten Runde am Sonntag kam Christodoulides auf rund 32 Prozent und Mavroyiannis auf knapp 30 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 72 Prozent.