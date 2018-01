Früherer Bundestagspräsident Jenninger mit 85 Jahren gestorben

Der frühere Bundestagspräsident Philipp Jenninger (CDU) ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren, wie der Bundestag am Freitag mitteilte. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) erklärte, Jenninger habe die deutsche Politik über viele Jahre in herausgehobenen Positionen maßgeblich mitbestimmt. "Ich habe Philipp Jenninger, mit dem ich eng, freundschaftlich und vertrauensvoll zusammengearbeitet habe, dabei als einen leidenschaftlichen Abgeordneten erlebt und ihn als überzeugten Demokraten sehr geschätzt."

Jenninger gehörte 21 Jahre, von 1969 bis 1990, dem Bundestag an. Ab 1975 war er Erster parlamentarischer Geschäftsführer der damals noch oppositionellen CDU/CSU-Fraktion und nach dem Regierungswechsel dann von 1982 bis 1984 Staatsminister im Bundeskanzleramt. Von 1984 bis 1988 war er Präsident des Parlaments.

Am 11. November 1988 sah er sich allerdings abrupt zum Rücktritt genötigt - Anlass war seine missglückte und missverständliche Gedenkrede im Bundestag zum 50. Jahrestag der Reichspogromnacht am 9. November 1938. Jenninger hatte damals die Trauerfeier des Bundestages gegen den Widerstand rechter CDU-Abgeordneter um Fraktionschef Alfred Dregger zwar durchgesetzt, sich mit seiner Rede dann aber nach Ansicht Willy Brandts schlicht "übernommen".

Ohne erkennbare Distanzierung hatte er auf das Vokabular der Nazis zurückgriffen und zugleich zur Scham der Abgeordneten auf "das von der Welt ungläubig bestaunte deutsche Wirtschaftswunder" nach dem Krieg hingewiesen. Er sorgte damit national wie international für Empörung, zog die Konsequenzen und trat zwei Tage später zurück.

Jahre später sagte der damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis, dem "Tagesspiegel", Jenninger habe "eine über weite Strecken hervorragende Rede einfach nur rhetorisch miserabel gehalten". Schäuble erklärte am Freitag dazu, es spreche für Jenningers "großes Verantwortungsgefühl", dass er damals "nach einem schmerzhaften Missverständnis für sich politische Konsequenzen zog".

Nach seinem Rücktritt blieb Jenninger zwar weiter Bundestagsabgeordneter, meldete sich aber tief getroffen über seinen jähen Sturz im Plenum nicht mehr zu Wort. Bei der Bundestagswahl 1990 verzichtete er dann auf sein Mandat und wurde im Januar 1991 für vier Jahre deutscher Botschafter in Wien.

Von Mai 1995 bis zu seiner Pensionierung im Juni 1997 war er noch Botschafter im Vatikan in Rom. Danach wurde es still um ihn. Schäuble kondolierte Jenningers Witwe persönlich in einem Telefonat.