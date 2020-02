Früherer WTO-Chef Mike Moore mit 71 Jahren gestorben

Der frühere WTO-Chef Mike Moore ist tot. Der ehemalige neuseeländische Premierminister starb am Sonntag im Alter von 71 Jahren in seinem Haus in Auckland, wie seine Frau Yvonne Moore mitteilte. Der Neuseeländer hatte die Welthandelsorganisation (WTO) von 1999 bis 2002 geleitet und war damit am Beitritt Chinas in das regelbasierte Handelssystem beteiligt.

2001 startete Moore die sogenannte Doha-Runde zur weltweiten Verringerung von Handelshemmnissen. Als Minister für Überseehandel in den 80er Jahren war er zu der Überzeugung gekommen, dass ein regelbasiertes globales Handelssystem mehr als Entwicklungshilfe Ländern den Weg aus der Armut ebnen könne.

Als Regierungschef seines Landes diente Moore nur 59 Tage im Jahr 1990. Nach der anschließenden Wahlniederlage seiner Labour-Partei blieb er drei Jahre lang Oppositionschef. Von 2010 bis 2015 war Moore Neuseelands Botschafter in den USA. Nach einem Schlaganfall im Jahr 2015 verschlechterte sich sein Gesundheitszustand in den folgenden Jahren.

Als junger Mann hatte Moore drei Ausbrüche einer Krebserkrankung überlebt. Außerdem arbeitete er sich zum führenden Politiker seines Landes hoch, obwohl er als Junge aus der Arbeiterschicht bereits mit 15 Jahren von der Schule abging. Am Ende seines Lebens hatte er fünf Ehrendoktortitel in Handel, Wirtschaft und Recht. "Er war hartnäckig, optimistisch, großzügig und liebenswürdig", würdigte Yvonne Moore ihren Mann.