Fünf Menschen durch Schüsse in US-Stadt Louisville getötet

In der Stadt Louisville im US-Bundesstaat Kentucky sind am Montag fünf Menschen durch Schüsse in einer Bank getötet worden. Mindestens sechs weitere Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Unter den Verletzten sei ein Polizist. Der Schütze sei tot, schrieb die Polizei im Onlinedienst Twitter. Zuvor hatte sie mitgeteilt, dass er "neutralisiert" worden sei. "Es besteht derzeit keine aktive Gefahr für die Öffentlichkeit", sagte der Polizeisprecher.