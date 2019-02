Fünf Tote bei Brand in Mehrfamilienhaus in Rheinland-Pfalz

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rheinland-Pfalz sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer sei in der Nacht auf Freitag gegen 23.30 Uhr im Dachgeschoss des Hauses in Lambrecht ausgebrochen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Morgen mit. Im hessischen Rüsselsheim brannte in der Nacht ebenfalls ein Wohnhaus - ein 39-Jähriger kam dabei ums Leben.

Die Brandursache in Lambrecht blieb zunächst unklar. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in der Küche aus. Es lägen keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter vor. Die fünf Toten seien bislang nicht zweifelsfrei identifiziert worden, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mit. Eine Obduktion der Leichen sei angeordnet worden.

Die genaue Brandursache solle nun ein Sachverständiger klären. Mit ersten Ergebnissen rechnen die Ermittler für die kommende Woche. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere hunderttausend Euro.

Im hessischen Rüsselsheim kam es ebenfalls zu einem verheerenden Brand, bei dem ein 39-jähriger Mann starb. Ein neunjähriges Mädchen musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, wie das Polizeipräsidium Südhessen am Freitag mitteilte. Die Brandursache war unklar. Jedoch sei die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses gerufen worden

Der Mann wurde leblos neben dem Haus gefunden und starb nach Reanimationsversuchen. Nach ersten Ermittlungen könnte der 39-Jährige in Panik aus dem dritten Stock gesprungen sein.