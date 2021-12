Fünf Tote in Wohnhaus in Königs Wusterhausen gefunden

Die Polizei hat fünf Tote in einem Wohnhaus in Königs Wusterhausen südlich von Berlin gefunden. «Wir gehen davon aus, dass es sich um ein Tötungsverbrechen handelt», sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd am Samstag. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

