Fünftes Todesopfer nach schwerem Autounfall in Hannover

Drei Tage nach einem tödlichen Autounfall in Hannover ist ein weiterer Mensch gestorben. Ein 17-Jähriger erlag am Donnerstag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei in der niedersächsischen Landeshauptstadt mitteilte. Mit dem Tod des Manns stieg die Zahl der Toten bei dem schweren Verkehrsunfall auf fünf. Bei dem 17-Jährigen handelte es sich um einen Mitfahrer im Auto des Unfallverursachers.