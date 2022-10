Für Schwarztöne bekannter Maler Soulages stirbt im Alter von 102 Jahren

Der für seine Gemälde in Schwarztönen bekannte französische Maler Pierre Soulages ist im Alter von 102 Jahren gestorben. Er habe die "traurige Nachricht" in einem Telefongespräch mit Soulages' Witwe Colette erfahren, sagte dessen langjähriger Freund und Direktor des Soulages-Museum im südfranzösischen Rodez, Alfred Pacquement, am Mittwoch. Soulages galt als einer der bedeutendsten Maler der Gegenwart.

In seiner mehr als 75 Jahre langen künstlerischen Laufbahn erarbeitete sich der am Heiligabend des Jahres 1919 geborene Soulages die Anerkennung kultureller Institutionen und des Kunstmarktes. Ab den 1950er Jahren wurden seine Werke in den renommiertesten Museen der Welt ausgestellt, darunter das Guggenheim Museum in New York und die Tate Gallery in London.

Eines seiner Gemälde aus dem Jahr 1961 - aus Soulages' sogenannter "roten Phase" - wurde im November 2021 in New York für einen Rekordpreis von 20,2 Millionen Dollar verkauft. Im Mai 2014 durfte der damals 94-Jährige der Eröffnung eines Museums in seiner Heimatstadt Rodez beiwohnen, das vollständig seinem Werk gewidmet ist.

Der Pariser Louvre stellte bereits zu Soulages' Lebzeiten seine Werke aus - eine Ehre, die nur wenigen Künstlern zuteil wird. Er liebe "die Autorität, die Schwere, die Selbstverständlichkeit" und die "Radikalität" der Farbe Schwarz, sagte Soulages im Dezember 2019. Sie habe "ungeahnte Möglichkeiten".