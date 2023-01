Fußball-Idol Pelé wird in Brasilien beigesetzt

Der verstorbene brasilianische Fußball-Star Pelé wird am Dienstag beigesetzt. Nach einer 24-stündigen öffentlichen Totenwache im Stadion seines langjährigen Vereins FC Santos wird Pelés Sarg in einem Trauerzug durch die Straßen der 75 Kilometer südlich von São Paulo gelegenen Stadt Santos gefahren. Pelés Beisetzung soll dann im Familienkreis stattfinden.

Der Stürmerstar war am 29. Dezember an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Pelé, der mit bürgerlichen Namen Edson Arantes do Nascimento hieß, gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten. Er ist der einzige Fußballer, der drei Mal Weltmeister wurde - 1958, 1962 und 1970. Im fußballverrückten Brasilien wurde er als "O Rei", der König, verehrt. Insgesamt erzielte der Stürmer in seiner 21-jährigen Karriere 1281 Tore.