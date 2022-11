Fußball-WM in Katar wird eröffnet

Begleitet von massiver Kritik am Ausrichter Katar wird am Sonntag die Fußball-Weltmeisterschaft in dem Golfemirat eröffnet. Zum Auftakt trifft die Mannschaft des Gastgebers auf Ecuador (17.00 Uhr MEZ). Die WM, die am 18. Dezember endet, ist die erste in einem arabischen Land. Zudem wird das Turnier erstmals nicht im europäischen Sommer, sondern am Jahresende ausgetragen. Die deutsche Mannschaft steigt am Mittwoch bei ihrem Duell gegen Japan ins Turnier ein.