G7 legt gemeinsames Bekenntnis zum Freihandel ab

Trotz fortbestehender starker Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und ihren westlichen Partnerstaaten über die Handelspolitik hat sich die G7-Gruppe bei ihrem Gipfel in Kanada auf ein gemeinsames Abschlusskommuniqué geeinigt. In den von allen G7-Staaten einschließlich der USA am Samstag abgesegneten Passagen zum Handel bekennt sich die Gruppe zum Freihandel und zum Ziel, Zölle und andere Handelsbarrieren zu reduzieren.

In dem nach langem Ringen verabschiedeten Text heißt es: "Wir unterstreichen die zentrale Rolle eines regelbasierten Handelssystems und werden weiterhin den Protektionismus bekämpfen." In dem Text erklären die sieben Industrienationen auch, dass sie an einer Modernisierung der Welthandelsorganisation (WTO) arbeiten wollen, um die Institution "fairer" auszugestalten.

"Wir erkennen an, dass freier, fairer und gegenseitig nützlicher Handel und Investitionen (...) Schlüsselmotoren für Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen sind", heißt es in der Gipfelerklärung. Die Mitglieder der Gruppe wollten daran zusammenarbeiten, bestehende internationale Regeln durchzusetzen und gegebenenfalls neue Regeln zu entwickeln, "um wirklich gleiche Wettbewerbsbedingungen zu befördern".

Der Streit um die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium konnte allerdings damit während der zweitägigen Beratungen in dem Städtchen La Malbaie keineswegs ausgeräumt werden.

Unmittelbar nach Ende des Gipfels kündigte der kanadische Premierminister Justin Trudeau an, dass er weiterhin Gegenzölle auf US-Produkte zum 1. Juli in Kraft setzen wolle. Diese sollten den gleichen Umfang haben wie die Zölle, "welche die Amerikaner uns ungerechtfertigter Weise auferlegt haben".

Auch bei anderen Themen endete der Gipfel im Dissens. Während beim Handel noch zumindest eine generelle gemeinsame Position aller sieben Staaten in das Kommuniqué eingebaut werden konnte, gelang dies bei Themen des Umweltschutzes nicht. Der Text enthält ein Bekenntnis zum Pariser Klimaschutzabkommen, das aber lediglich im Namen von sechs Gruppenmitgliedern verfasst ist, also ohne die USA.

In der Passage bekräftigen Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada ihr "starkes Engagement", das Pariser Abkommen umzusetzen. Auch der Passus zum Schutz der Ozeane und zur Reduzierung von Plastikmüll in den Meeren wurde nicht von den USA abgezeichnet.