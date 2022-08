Gasumlage beträgt 2,4 Cent pro Kilowattstunde

Die Umlage für Gaskunden in Deutschland ab Oktober wird 2,419 Cent betragen. Das teilte das Unternehmen Trading Hub Europe (THE), der Zusammenschluss der Gasnetzbetreiber, am Montag in Ratingen mit. Auf einen Familienhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden kommen damit nach Berechnungen des Vergleichsportals Check24 Mehrkosten in Höhe von fast 600 Euro zu.