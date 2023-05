Geänderte Öffnungszeiten beim Münchener Oktoberfest

Das Münchener Oktoberfest wird in diesem Jahr geänderte Öffnungszeiten haben. Die Wiesn wird zwischen Montag und Freitag erst um 10.00 Uhr und damit eine Stunde später öffnen als bislang, wie der städtische Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft in einer Sitzung am Dienstag beschloss. An Wochenenden und am 3. Oktober bleibt es bei 09.00 Uhr.