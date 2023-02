Gedenkakt in Berlin und Kundgebungen zu Jahrestag russischen Angriffs auf Ukraine

Friedensdemonstration in Berlin am 27. Februar 2022

Mit zahlreichen Veranstaltungen wird in Deutschland am Freitag an den russischen Überfall auf die Ukraine vor genau einem Jahr erinnert. Auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier findet ein offizieller Gedenkakt im Schloss Bellevue statt (10.30 Uhr). Daran nehmen auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter der Verfassungsorgane teil. Vorgesehen ist zudem eine Video-Botschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Am Nachmittag ist unter der Überschrift "Das Ungeheuerliche nicht hinnehmen" eine zentrale Solidaritäts-Demonstration in Berlin geplant (ab 16.00 Uhr), mit einer Abschlusskundgebung (gegen 18.00 Uhr) am Brandenburger Tor. Zudem sind in Berlin und zahlreichen anderen Städten weitere Veranstaltungen und Demonstrationen angekündigt, teilweise organisiert von Organisationen der Friedensbewegung. Vor der russischen Botschaft in Berlin soll es eine Mahnwache geben.