Gedenken an Opfer des Anschlags auf "Charlie Hebdo" vor drei Jahren

Frankreich gedenkt am Sonntag der zwölf Opfer des Anschlags auf die Satirezeitung "Charlie Hebdo" vor drei Jahren. Zu der zentralen Gedenkfeier in Paris am Vormittag wird unter anderem Staatschef Emmanuel Macron erwartet. Am 7. Januar 2015 hatten zwei Islamisten die Redaktion überfallen und zwölf Menschen erschossen, darunter einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs. "Charlie Hebdo" hatte zuvor immer wieder Drohungen wegen Karikaturen des Propheten Mohammed erhalten.

Zu einer weiteren Versammlung auf dem Platz der Republik hat die Bewegung für den Frieden und gegen den Terrorismus aufgerufen (15.00 Uhr). Dort wird auch an die fünf weiteren Toten der Anschlagserie erinnert: Vier Opfer einer Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt sowie eine Polizistin. Ein Komplize der "Charlie Hebdo"-Attentäter tötete sie am 9. Januar 2015.