Gedenken an Weltkriegsende vor 75 Jahren im Zeichen der Pandemie

Im Zeichen der Corona-Pandemie ist in Europa an das Weltkriegsende vor 75 Jahren erinnert worden. In Paris, London und Moskau wurden die Gedenkzeremonien wegen Hygiene-Auflagen stark eingeschränkt. In Frankreich legte Präsident Emmanuel Macron am Freitag Kränze in Erinnerung an General Charles de Gaulle sowie die Weltkriegstoten nieder. In Großbritannien wollte sich Königin Elizabeth II. in einer Fernsehansprache an die Bürger wenden.

In Paris war ursprünglich eine Feier mit Veteranen und anderen Zeitzeugen geplant. Diese musste wegen der noch bis Sonntag geltenden Ausgangssperre deutlich verkleinert werden. Neben Macron nahmen auch die früheren Präsidenten Nicolas Sarkozy und François Hollande an der Zeremonie teil.

Macron legte am Pariser Boulevard Champs-Elysées zunächst einen Kranz an der Statue de Gaulles nieder. Am Grabmal des unbekannten Soldaten unter dem Triumphbogen legte er ebenfalls einen Kranz nieder und entfachte symbolisch die Flamme des Gedenkens. Am Eiffelturm wurde zudem eine französische Trikolore gehisst, um "die Kämpfer und Widerstandskämpfer des Zweiten Weltkriegs" zu ehren. Der 8. Mai ist in Frankreich seit den 80er Jahren ein Feiertag.

In Großbritannien wollte die Queen um 21.00 Uhr eine Fernsehansprache halten. Zur selben Uhrzeit hatte ihr Vater King George VI. 1945 in einer Radioansprache den Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland verkündet. Thronfolger Prinz Charles wollte zudem Auszüge aus dem Tagebuch des Königs vom Victory Day verlesen.

Im Anschluss waren die Briten aufgerufen, von ihren Haustüren oder Balkonen aus gemeinsam den während des Zweiten Weltkriegs populären Song "We'll Meet Again" von Vera Lynn anzustimmen. Die Queen hatte den Titel vor wenigen Wochen zitiert, als sie ihren Untertanen im Kampf gegen das Coronavirus in einer Fernsehansprache Mut zusprach und versicherte: "Wir werden uns wiedersehen."

Die ursprünglich für den 8. Mai geplanten Straßenfeste und Veteranenmärsche müssen wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Premierminister Boris Johnson und weitere Regierungsmitglieder planten aber Videotelefonate mit Weltkriegs-Veteranen.

Auch in Russland fällt das Gedenken in diesem Jahr kleiner aus. Die traditionelle Militärparade zum 9. Mai ist abgesagt. Veteranenverbände hatten Präsident Wladimir Putin gebeten, den Umzug am Roten Platz zu verschieben. Am Samstag ist lediglich eine Luftschau geplant.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gedachte gemeinsam mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefonisch des Kriegsendes. Die beiden seien sich einig, dass "die Erinnerung an den Krieg und seine Schrecken für alle Zeit wach gehalten werden" müsse, erklärte die Bundesregierung. Auch Macron telefonierte mit Putin, wie der Elysée-Palast mitteilte.

Die Sowjetunion gilt als das Land, das im Zweiten Weltkrieg die mit Abstand meisten Opfer zu beklagen hatte. Am Abend des 8. Mai 1945 hatte die deutsche Wehrmacht bedingungslos kapituliert, womit die NS-Schreckensherrschaft endete. Wenige Tage zuvor war die Rote Armee in Berlin eingerückt. In Russland wird wegen der Zeitverschiebung traditionell am 9. Mai an das Kriegsende erinnert.