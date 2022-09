Gedenken zum 50. Jahrestag des Olympia-Attentats mit Steinmeier und Herzog

Mit einer Gedenkveranstaltung wird am Montag (15.00 Uhr) an das Olympia-Attentat von 1972 in München vor 50 Jahren erinnert. An der Veranstaltung auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck nehmen neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch der israelische Präsident Isaac Herzog und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) teil. Auch Hinterbliebene von Opfern des Attentats sind dabei - ein Streit mit der Bundesregierung um Entschädigungszahlungen wurde vergangene Woche beigelegt.